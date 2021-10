Ils se vengent des années après à Moult

En comparution immédiate le mercredi 7 juillet, aucun mobile pour leurs gestes n'est évoqué. En voiture, ils ont croisé leur victime, à vélo, à Moult. Ils se connaissent depuis le collège. Cyrille Gaumont, en premier, demande à Mehdi Desloges de l'arrêter afin qu'il puisse frapper le cycliste. Nicolas Paumier, autre passager, descend pour en plus, lancer le vélo sur le jeune homme à terre. Le conducteur du véhicule, Mehdi Desloges, après être retourné chez lui prendre son blouson, se rappelle que lorsqu'il était petit, la victime ' lui volait des bonbons, et faisait des misères à son chat ”. Et c'est à trois qu'ils la frappent à nouveau. Mehdi Desloges, pour finir, lance un extincteur de deux kilos sur la tête du cycliste, qui n'aura la vie sauve que par l'arrivée d'une automobiliste qui met les agresseurs en fuite.

Cyrille Gaumont, sans antécédents, écope de six mois fermes. Nicolas Paumier, prend lui cinq mois fermes. Mehdi Desloges, en récidive de crime, sur 36 mois de prison aura 18 mois de sursis avec une mise à l'épreuve de deux ans. Interdiction d'entrer en contact avec la victime est faite.



