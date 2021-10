Emmanuel Kerner, illustre DJ

Une triple casquette qu’il assume avec le sourire. C’est d’abord le dessin qui le passionne, alors qu’il est enfant. “J’ai commencé à avoir envie d’en faire mon métier quand j’étais en CM2. Je n’étais pas vraiment au top dans mes études jusqu’en 3e, à force de griffonner dans mes cahiers”.



Des passions multiples

Après le collège, il suit plusieurs formations dans le domaine des arts graphiques appliqués. “J’admire le travail de Mariscal, un artiste barcelonais. Comme lui, je voulais décliner mes dessins sur d’autres supports que le papier”. Parallèlement, passionné de musique, il se constitue une large collection de vinyls. “Je venais avec quelques disques aux soirées et petit à petit, on m’a demandé de m’occuper de la musique. C’est comme ça que j’ai commencé à être DJ”. Tout en mixant dans des boutiques et des bars parisiens, il commence à démarcher la presse pour travailler comme illustrateur. Il travaille pour Libération, Télérama, Les Inrocks, puis voyage à New-York où il trouve un agent qui lui ouvre les portes des prestigieux New-York Times, Wall Street Journal et Washington Post.

Il travaille toujours pour la presse, illustre des manuels ou des livres pour enfants. Il enseigne au lycée Corvisart où il a étudié, mixe le week-end au Vicomté et travaille sur ses œuvres personnelles. Un travail qu’il décrit comme “acide, grimaçant, à la fois joyeux et effrayant, influencé par l’art brut”. Il envisage également de travailler avec sa femme pour monter une entreprise pour mettre en lumière des artistes méconnus. Peut-être bientôt une nouvelle corde à ajouter à son arc...

Retrouvez ces illustrations dans notre galerie photo