Le festival Graines de Mots se clotûre ce week-end à Bayeux, il reste de nombreux rendez-vous à découvrir ce samedi et ce dimanche comme nous l'explique Adeline Flambard, responsable du service Action Culturelle à la Ville de Bayeux. La programmation complète à retrouver sur le site internet grainedemots.fr.



Ce week-end, place au 3ème meeting des maitres de Caen. L'ENCaen vous invite à cette compétition qui réunit les plus grands nageurs de la région né en 1989 et avant . Il y aura des récompenses pour les meilleurs. 1er départ samedi à 13h jusqu'à dimanche soir à la piscine Montmorency à Hérouville-Saint-Clair.



24ème journée de ligue 2 ce vendredi soir au stade Michel d'Ornano. Les caennais accueillent Arles Avignon. L'équipe Malherbe commentera pour vous le match en intégralité sur Tendance Ouest à partir de 19h45.



Le cirque Francky Zavatta arrive à Caen ! Vendredi, samedi et dimanche il sera installé au parc des expositions pour 5 représentations. Un spectacle plein de numéros à couper le souffle, pensé comme un hommage à Achille Zavatta! Remportez vos places pour y assister en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

Sortir dans le Calvados : vendredi 14 février