"Django Unchained", le film n°1 des Français en 2013

Les cinéphiles français ont encore témoigné leur amour porté à Quentin Tarantino. Son western "Django Unchained" occupe la première place du top des films les plus recommandés en 2013, avec une moyenne de 9 sur 10. Le film avec Jamie Foxx et Christoph Waltz avait enregistré 4,30 millions d'entrées au terme de 19 semaines à l'affiche.

Deux ex aequo suivent, "Le Majordome" et "Sur le chemin de l'école" avec 8,6 de moyenne sur dix. Le drame de Lee Daniels et le documentaire de Pascal Plission devancent "La Reine des neiges" des studios Disney.

Sur les dix films les plus recommandés par les Français, quatre sont hexagonaux. Outre "Sur le chemin de l'école", on retrouve "Jappeloup" (8,3), "Belle et Sébastien" (8,3) et "La Cage dorée" (8,2).

L'étude note forcément des disparités de recommandations selon les sexes et les âges. Les hommes ont été plus prompts à encourager les autres à voir "Django Unchained" (59%). Chez les femmes, "La Reine des neiges" (66%) précède de peu "Jappeloup" (65%).

Du côté de l'âge, les 3-14 ans interrogés ont sans surprise recommandé davantage "La Reine des neiges" (48%) que "Django Unchained" (1%). Les 15-24 ont en revanche plébiscité le western de Tarantino, avec 36%. 56% des 25-49 ont préféré recommander "Prisoners" avec Hugh Jackman. "Le Majordome" décroche la timbale auprès des 50 ans et plus (49%).

Cette étude Harris Interactive pour le Centre national du cinéma et Mediavision fait le bilan des 26 vagues du baromètre Publixiné de 2013. 26.353 interviews de spectateurs de 3 ans et plus, réalisées via internet tous les quinze jours, ont été compilées entre le 1er janvier 2013 et le 28 janvier 2014. Elles prenaient en compte les films sortis entre le 2 janvier et le 25 décembre 2013.