Dévorés par leur consommation d'héroïne à Caen

Pour le premier, cela se double d'un traitement pour son diabète qu'il n'a pas pu prendre, et qui l'a conduit à une hospitalisation.

La drogue le détruit

C'est sa première comparution, et sa mère, présente à l'audience ignorait que son fils se droguait. Il a, pour financer leur consommation, principalement revendu à trois amis. Il est condamné à 18 mois entièrement assortis d'un sursis et une mise à l'épreuve de trois ans.

Patrick Payen, illettré, savait qu'il pouvait se fournir au Chemin-Vert. Sa personnalité fragile en a fait un bon revendeur. Il ne connaît pas les noms de ses fournisseurs. Il a arrêté de travailler, devenu trop faible tant l'usage de l'héroïne le détruit. Il va rester en prison cinq mois, et devra se soigner s'il veut éviter les 19 mois de sursis restant.



