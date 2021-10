50129. Un tapageur violent et récalcitrant interpellé à Cherbourg

Soirée agitée, mardi soir, à Cherbourg. Vers 23 heures 30 un voisin excédé par les nuisances sonores provoquées par un voisin s’est présenté à la porte de ce dernier pour lui demander un peu de calme.

Le tapageur, offusqué, l’a saisi au cou, lui a porté un coup de poing au visage et des coups de pied dans les tibias. La victime a maîtrisé son agresseur et un voisin, venu à la rescousse, l’a bloqué dans son appartement en attendant l’arrivée de la police.

Le mis en cause, sous l’emprise de l’alcool, est alors sorti sur le palier pour en découdre avec les forces de l’ordre qui l'ont interpellé non sans qu'il leur ait opposé une vive résistance. l'homme a tenté par deux fois de mettre un coup de tête au Policier dans le véhicule qui l’emmenait au commissariat ou les outrages et menaces de mort notamment se sont répétés.

Placé en dégrisement, il a été remis en liberté hier avec une convocation devant la justice.