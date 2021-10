Sortir l'été du mercredi 14 juillet

Aujourd'hui, 14 juillet, c'est la fête nationale! Les feux d'artifice se poursuivent dans la région. Voici quelques unes des villes qui vous proposent des animations:

Sur la plage de Luc sur mer à 22h30

A l'hippodrome de Caen à 23h. Un pique nique géant sera organisé dès 18h place St Sauveur et un bal aura lieu juste après le feu d'artifice place du théâtre.

A Cherbourg sur la plage verte à 23h, à noter qu'un bal est organisé place du général de Gaulle et un concert place de la république

A Torigni sur Vire au dessus de l'étang

A Granville, bal de 21h30 à 1h30 cours Jonville, et feu d'artifice à 23h15 sur la jetée ouest.

Aujourd'hui il y a du sport dans le sud Manche. Ce sont les 10èmes foulées de la vallée de la Sée à côté de Brécey. Toute la journée des coureurs se succèdent sur la circuit de 10km ou moins selon l'âge des coureurs.

En effet la particularité de cette épreuve qualificative pour les championnats de france réunit aussi bien les jeunes enfants de moins de 10 ans que les vétérans de plus de 70.

Les courses ont lieu de 10h à 16h .

Puis une grande fête est organisée à l'occasion de ces 10ans des foulées de la Sée. A partir de 17h concert de rock avec les Jet Blast, repas sous chapiteau, bal et feu d'artifice.

Demain, le château de Gratot près de Coutances propose une visite pas comme les autres aux enfants de 6 à 12ans. Les ruines livrent leurs secrets et révèlent les histoires de la grande Histoire, parmi lesquelles on trouve la fée Andaine. RDV demaine à 14h30 à l'entrée du château.



A Caen, pique nique et magie place St Sauveur à 18h. Magic Nico vous propose du close up (de la magie de proximité) et des sculptures sur ballon. C'est gratuit.