Au tribunal : des pièces de monnaies convoitées

De commerçant à numismate, il n’y a pas qu’un pas. L’homme vend depuis vingt ans des détecteurs de métaux. A ses heures perdues, il s’essaye au détour d’un chemin ou d’une plage à sonder le sol. En janvier 2010, le commerçant teste l’engin aux abords du château de Thuit Signol. Y est-il allé par hasard? Il le prétend ! En inspectant le champ, l’homme découvre une dizaine d’anciennes pièces de monnaie en argent, puis une vingtaine, une cinquantaine, etc. Il y retourne encore et encore… Jusqu’en juillet 2011 !

Un vrai trésor

Ces centaines de pièces proviendraient d’une collection rare de monnaies royales françaises datant de la fin du Moyen-âge. Si la vente des détecteurs métaux n’est pas réglementée, c’est bien le cas pour leur utilisation. L’homme, peu scrupuleux, s’approprie son étonnante découverte qu’il revend, pièce par pièce, en boutique ou sur Internet. Il attire les collectionneurs, comme les numismates parisiens. C’est le responsable du Département des monnaies et médailles de la Bibliothèque Nationale de France qui alerte le parquet.

Les gendarmes remontent la filière et parviennent sans difficulté à démasquer le commerçant rouennais. L’homme avoue. Les enquêteurs récupèrent au domicile de l’inculpé 207 pièces, d’une valeur totale de 43 200 €. Le 8 février dernier, face au tribunal correctionnel de Rouen, l’homme a joué les naïfs et minimisé ses compétences en numismatique. “On fait des recherches mais on ne retrouve pas tous les jours des pièces. On peut très bien retrouver des boutons de culotte ou des fers à cheval”, explique-t-il. “En l’espèce, vous êtes allé devant le château, et pas sur la plage de Dieppe”, rétorque le juge.

“Je ne pensais pas que l’on avait besoin d’une autorisation. Ce n’est pas un site archéologique”. Le procureur a requis, à l’encontre de l’inculpé, 7 000 € d’amende.