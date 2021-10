Au tribunal : insultes et crépâges de chignon au restaurant

Le 16 juin 2013, elle a 20 ans. A cette occasion, sa mère décide de la surprendre en invitant son petit ami et leurs familles dans un restaurant de Saint-Jacques sur Darnétal.

L’ambiance est bon enfant. De temps en temps, certaines des convives sortent fumer une cigarette. Les plats défilent. Vers 16h45, la mère paye l’addition. Mais le groupe s’attarde. Certains boivent encore un petit verre. La tablée se fait de plus en plus insistante auprès des restaurateurs pour que le patron "paye sa tournée". Il refuse.

Dérapage

L’ambiance est tendue. Déjà un peu plus tôt le groupe s’est plaint de la cuisine. En outre, la jeune fille n’a pas apprécié que le gâteau ait été servi alors qu’elle s’était éclipsée. Tandis qu’ils sont sur le pas de la porte, les esprits s’échauffent. Quand la gérante insulte la jeune fille, la mère prend sa défense. Patronne et cliente se bousculent. La jeune fille intervient. Les trois femmes en viennent aux mains bientôt rejointes par le petit ami, le gérant et sa belle-fille. Les restaurateurs n’en ressortent pas indemnes. La patronne, grièvement blessée à l’œil, est hospitalisée.

Les trois prévenus encourent des peines de 5 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis assortis de mises à l’épreuve. Délibéré le 26 février prochain.