ABC of Flatland à Alençon

L’association Ensemble Dynamisons Alençon organise, en partenariat avec des étudiants de l’IUT et avec le soutien de l’Office de Commerce et de l’Artisanat d’Alençon, la 2ème édition du contest BMX Flatland d’Alençon !



Pour cette nouvelle édition, l’évènement prend de l’ampleur avec la venue de 20 internationaux venant des Etats-Unis, de Corée, d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-bas, de Belgique et du Luxembourg ; plus de 30 riders professionnels niveau Master (national) et de nombreux amateurs ce qui en fait l’un des plus grands plateaux d’Europe dans le domaine !



Pour découvrir cette discipline spectaculaire, rendez vous dès 9h00 à la Halle au Blé le 15 Février prochain.



