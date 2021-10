61001. Joaquim Pueyo présente sa liste à Alençon

« En 6 ans, Alençon et son agglo ont changé de visage » a affirmé le maire sortant, énumérant : logement, service, zone commerciale, réhabilitation du cœur de ville, écoles, maison de la vie associative, agenda 21, avant d'ajouter : « Alençon a aussi changé de dimension, avec 36 communes dans l'agglo ».

Le maire sortant a insisté sur la gestion financière rigoureuse : « l'autofinancement est important, avec 0 emprunt en 6 ans ».

Joaquim Pueyo qui a dit « sa conviction de devoir poursuivre ensemble la mutation de la ville pour les défit de demain ». Mais il ne dévoilera son programme que début mars.

« Avec vous, nous sommes prêts », a-t-il asséné, parlant d'enthousiasme, de sérénité, des valeurs humanistes de son équipe.

« Je n'ai jamais vu une collectivité où il y avait autant de grues, alors … quand on me dit qu'elle déclinerait », ajoute-t-il. Son bilan sera diffusé aux alençonnais, et Le maire sortant de citer les grands travaux, le plan d'action/animation en centre-ville, l'agenda 21, l'hôtel d'entreprises, la fibre optique, Anova, la mémoire ouvrière de Moulinex, l'Otsi renforcé, la dentelle à l'Unesco, la maison de la vie associative, la réussite éducative passée de 22 à plus de 200 enfants.

Joachim Pueyo :

Cette première présentation de liste a été faite par ordre alphabétique, dans l'attente de l'ordre définitif des co-listiers. Première réunion de campagne ce mercredi 12 février à 18h30 à la salle Arthois.