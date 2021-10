Météo Manche, nouveau coup de vent mardi

Selon le conseil général de la Manche, quelques averses parfois mêlées à du grésil peuvent surgir le soir du lundi 10 février, puis le temps se calme, et les températures en profitent pour baisser. Attention, du Mortainais au Saint-Lois, les gelées au sol pourraient rendre glissantes les chaussées restées humides, soyez prudents au volant.

Le vent d'Ouest, faible à modéré le soir, se renforce en deuxième partie de nuit en s'orientant Sud à Sud-Ouest.

Les rafales atteignent en fin de nuit 60 à 80 km/h sur le Cotentin.

Les températures minimales s'abaissent entre 1 et 3 degrés dans les terres, et entre 3 et 7 degrés en bord de mer.

Mardi, pluie et vent fort

Une nouvelle perturbation gagne la région apportant un bon arrosage en matinée. Dans l'après-midi, des éclaircies reviennent par l'Ouest entrecoupées de passages nuageux donnant encore quelques averses. Ces ondées se renforcent passagèrement la nuit suivante. Sur 24 heures, des cumuls d'eau de 5 à 10 litres au mètre carré sont attendus, localement 15 sur le nord Cotentin.

Le vent de Sud se renforce en matinée, puis bascule Ouest à Nord-Ouest à la mi-journée. Irrégulier, il souffle en rafales devenant violentes à cette bascule au Nord-Ouest ; ces dernières atteignent au maximum 80 à 95 km/h dans les terres, et jusqu'à 110 km/h de la côte Ouest au Cotentin.

Ce renforcement du vent est bref, estimé entre 10 et 16 heures, pour cette raison le département est placé en vigilance jaune sur cette période.