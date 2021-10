76540. Le P'tit Bec : Un chaleureux bistrot, une cuisine toute en tradition

L’intérieur du bistrot est plutôt agréable: lumineux, mélange de vieilles pierres et de décorations attachantes. En cuisine, la maison fait dans la tradition, avec une forte connotation normande. Ainsi, vous pourrez déguster des plats à base de camembert, Neufchâtel et autres produits campagnards.

Gratins paysans

L’une des spécialités du P’tit Bec est le gratin (il propose aussi un beau choix de salades et de plats), décliné à toutes les sauces et tous les goûts. A midi, dans le cadre de la formule entrée-plat à 12,50 €, je débute le repas avec une terrine d’agneau aux petits légumes et jambon. Le goût de la viande est bien présent, l’ensemble est assez léger et parfait avant d’attaquer le gratin du Pays de Bray. Servi très chaud, celui-ci marie pommes de terre en robe des champs, sauce crème fraîche et jambon de pays. C’est consistant, c’est terroir, c’est réussi. A ma table, mon voisin a opté pour le poisson du jour servi avec du riz et des légumes. Simple mais convaincant. J’oubliai : pour les gourmands, les tartes et desserts valent le détour.

Pratique. Le P’tit Bec, 182 rue Eau de Robec, à Rouen. Tél. 02 35 07 63 33. www.leptitbec.com