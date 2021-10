Contre le projet d'aéroport près de Nantes, le comité Manche en mission sur les marchés

Le comité Notre Dame-des-Landes de la Manche, sur les marchés de Saint-Lô et de Cherbourg ce samedi matin pour y rencontrer la population et expliquer que dans un contexte "annoncé" de restrictions et d'économies, ce nouveau "grand projet inutile et imposé" au mépris de l'intérêt général est une aberration pour notre économie et notre environnement.

Selon les militants manchois qui avaient combattus l’implantation de la ligne à très haute tension Cotentin – Maine, ce projet d’aéroport détruirait plus de 2 000 ha de terres agricoles, et avec de 600 à 700 emplois agricoles.

Le comité de la Manche organisera le 22 février un déplacement sur le site du futur aéroport de Nantes, au départ de Cherbourg, Carentan, St Lo, Villedieu et Avranches.