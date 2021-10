Vos idées de sorties du week-end du 8 et 9 février

MANCHE



Les animations spéciales Saint-Valentin commencent ce week-end à Saint-Lô. Venez vous faire caricaturer en Duo sur la terrasse du Grand Balcon. Faites-vous photographier en couple dans la rue piétonne. Venez tenter votre chance auprès des commerçants de Saint-Lô Commerces. Une chance au grattage une chance au tirage pour remporter de nombreux cadeaux ! Plus d'infos sur tendanceouest.com



Le Lions Club de Granville organise ce week-end un festival de théâtre amateur. Un événement au profit du centre Alzheimer de l'hôpital de Granville. Permière séance samedi soir à 20h30 et puis dimanche à 16h.



Dimanche, match de handball pour la JS Cherbourg à Chantereyne. Les mauves affronteront Limoges Hand 87 à 16h. Une nouvelle occasion de confirmer leur 1ère place de leur poule de N1.



Avis aux futurs mariés, le salon mode et mariage se tient tout ce week-end à Granville. Tout a été mis en oeuvre pour que vous puissiez rencontrer l'ensemble des prestataires nécessaires au plus beau jour de votre vie. Des cadeaux sont à gagner lors de ce salon. Rendez-vous à la salle de Hérel de 10h à 19h, l'entrée est à 3€50.



Dimanche, à Torigni-sur-Vire une compétition de canicross, caniVtt et une canimarche sont organisées. Cette manifestation fait partie du calendrier national de la Fédération des sports et loisirs canins. Ces épreuves réuniront environ 100 duos : compétiteurs et chiens de toute la France. Le concept est de participer ensemble à ses épreuves le maître/la maîtresse courant ou roulant avec le chien à côté. Plus d'informations sur www.lescanimordusdelamanche.com



CALVADOS



Dimanche, c'est la demi-finale des championnats de France de country cross à Vire. Rendez-vous dimanche à partir de 11h pour la première course.



Tout ce week-end profitez du festival Graine de mots, le festival des arts de la parole à Bayeux. Des spectacles autour des mots sont proposés, dans différentes disciplines: musique, théâtre, spectacle... Réservez vite pour les spectacles qui vous plaisent car certaines manifestations sont déjà complètes. Plus d'infos sur www.grainedemots.fr



Samedi et dimanche, c'est la 22ème édition du salon de l'immobilier du Calvados au Centre de congrès de Caen. Si vous souhaitez faire construire votre maison, en acheter une ou investir dans l'immobilier, venez rencontrer tous les professionnels de l'immobilier au service des particuliers. L'entrée est gratuite. Samedi et dimanche de 10h à 19h.



ORNE



Venez profitez de la foire de la Chandeleur à Alençon, près de 100 manèges et attractions pour petits et grands. Ouvert le samedi de 14h à 00h et le dimanche de 14h à 23h avec Tendance Ouest.



A Argentan démarre la 10ème édition de Lézards de la rue, un rendez-vous pour tous les amateurs de cultures urbaines. Rendez-vous samedi de 14h à 18h au lycée Mezeray, dans la salle André-Mare, au gymnase et dans la cour intérieure, rue Deverre.