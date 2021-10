Au tribunal de Rouen : la séparation tourne à la confrontation

Le couple s’est aimé pendant un an puis s’est séparé en octobre 2012. Ils ne vivaient pas ensemble mais de cette union est né un enfant. L’homme ne le reconnaît pas. Cela arrange la mère qui y voit le moyen de toucher l’allocation de parent isolé. Seulement, le père change d’avis et entend exercer ses droits. Un an plus tard, les anciens amants se déchirent.

Règlement de compte

La femme porte plainte pour appels malveillants. Le 2 décembre dernier, la “famille” se retrouve au commissariat. L’homme perd pied. Il menace de mort son ex amie. “Je vais sortir. Je te bute et ramènerai ton cadavre au commissariat”, hurle-t-il à la mère. L’homme est déféré devant le procureur. Le 7 janvier, prévenu et victime se sont présentés devant le tribunal correctionnel de Rouen. “J’avais perdu mon enfant”, se justifie l’inculpé. “Et vous croyez que c’est la place d’un enfant de 18 mois dans une confrontation ? D’autant que ce n’était pas encore votre enfant puisque vous l’avez reconnu plus tard”, s’indigne le juge. “Madame, êtes-vous opposée à ce qu’il le voit?”, demande le juge à la victime. “Non, je ne lui ai jamais interdit”. Le juge lui a expliqué l’importance du père pour un enfant. Celui-ci a écopé d’une peine de 3 mois avec sursis.