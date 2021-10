Les élèves infirmiers du Rouvray touchent du bois

Au cœur du parc du Centre hospitalier du Rouvray, à cheval entre Sotteville et Saint-Etienne, le nouveau bâtiment aura de l’allure, tout de bois bardé, et entouré d’arbres majestueux. “Ici les alignements d’arbres, les allées, les prés, les “pavillons” dédiés au logement du personnel nous invitent à mettre en place un bâtiment de faible hauteur qui se glisse sous et dans la trame végétale”, détaille l’agence rouennaise ACAU Architectes, qui a dessiné les plans du bâtiment. Les futurs étudiants infirmiers seront choyés. Au centre du projet, conçu en “U”, se déployera un jardin vers lequel seront dirigées les eaux pluviales.

Il faut dire que l’IFSI du Rouvray, installé de longue date au sein de l’hôpital psychiatrique, avait besoin d’un bon coup de neuf. Les nouveaux bâtiments, d’une superficie totale de 2 200 m2, sont très attendus par les élèves infirmiers, les professionnels et l’encadrement.

La Région investit

Un peu plus de sept millions d’euros sont nécessaires à la réalisation du projet, dont 97 % sont pris en charge par la Région Haute-Normandie. “Avec plus de 70 000 emplois, le secteur sanitaire et social représente environ 10% de la population active régionale, justifie Nicolas Mayer-Rossignol, le président du Conseil régional. C’est pourquoi la Région poursuit ses efforts d’investissements massifs pour la construction-rénovation des locaux de formation, bien que cela ne relève pas de sa compétence directe”. La Seine-Maritime compte plusieurs IFSI sur son territoire, notamment au CHU de Rouen ou encore à Bois-Guillaume. Ce sont eux qui délivrent le diplôme d’Etat d’infirmier.