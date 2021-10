3 ivresses publiques en une journée, à Cherbourg

Avant l'arrivée de la tempête Qumaira à Cherbourg, la police a déjà eu à faire à des personnes sérieusement imbibées, mercredi 5 février... Non pas en raison d'un excès d'eau de pluie, mais d'alcool.

Peu avant 17h, les pompiers ont sollicité la police pour une prise en charge d'un homme de 56 ans, bien connu des policiers, en état d'ébriété. Il a été conduit en cellule de dégrisement.

Il dort sous la pluie

Au même instant, un second équipage de police-secours a pris en charge, rue Grande Rue, une Glacérienne âgée de 20 ans, également ivre. Pendant sa rétention, la jeune femme a craché sur une des fonctionnaires. Elle a donc été placée en garde à vue et sera poursuivie tant pour la contravention d'ivresse publique et manifeste que pour outrage à agent.

Enfin, vers 23h, rue Gambetta à Tourlaville, un individu dormait à même le sol, sous la pluie battante. En complet état d'ivresse, il a lui aussi terminé sa nuit au sec, au commissariat !

Ces trois personnes ont été auditionnées sur les circonstances de leur consommation d'alcool et sur leur état d'ivresse, en vue de poursuites. Elles encourent une amende.