Qu’est-ce que Rouen-Seine-Ouest ?

“Rouen-Seine-Ouest est une association de quartier qui regroupe ses acteurs économiques, commerçants, institutionnels et toutes les bonnes volontés. L’association a pour but d’animer pour faire du développement économique, de générer des flux de clientèle, à partir d’animations”.

Pourquoi avoir créé cette association ?

“Je pense que si l’on n’est pas regroupé pour créer de l’animation, on va tous pédaler et faire chacun certaines choses de notre côté. Nous avons besoin de renforcer la connaissance de ce quartier au-delà de ce qui existe déjà. L’Armada, c’est très bien, mais elle n’a lieu que tous les quatre ou cinq ans et on ne va pas attendre toutes ces années pour qu’il se passe quelque chose. Il est nécessaire que les événements soient vraiment bénéfiques aux commerçants. Par exemple, j’ai comme projet d’organiser “Les Mystères de l’ouest”, où un mystère sera à découvrir dans chaque magasin. Il n’y a pas non plus de grand déballage sur les quais. Cela pourrait être une idée d’en organiser un. Ce qui est important, c’est de mélanger les idées et de voir ce que l’on peut faire avec celles de chacun. Le vendredi 7 février, nous organisons une réunion publique d’information avec les membres fondateurs. Cette réunion sera l’occasion de discuter d’un cadre d’action et de présenter les premières animations envisageables pour 2014”.

Quels sont vos objectifs ?

“Les objectifs sont d’animer un secteur qui est en pleine évolution, d’organiser des rendez-vous annuels et d’y créer des événements. Cela demande beaucoup d’énergie et l’énergie, c’est le moteur des associations. Je suis quelqu’un de jusqu’au-boutiste, quand je lance une idée, je vais au bout”.



Comment voyez-vous l’avenir de ces quartiers, notamment celui de Luciline ?

“J’imagine une vraie vie festive dans le quartier Luciline. Quand je dis festive, je pense plutôt à un espace de détente, de loirsirs et de plaisirs partagés en famille. Quand on est visionnaire, on peut dire que Luciline, c’est l’extension de la vie commerçante, c’est son commerce de proximité. En ce qui concerne l’avenir des bâtiments sur les quais, comme celui qui est en face des Docks 76, j’aimerais, au titre de l’association Rouen-Seine-Ouest, être concerté sur cette question. Ce quartier est en pleine mutation, il faut qu’il devienne un point de rendez-vous et que l’on y crée des habitudes. Je suis passionné par Rouen et j’ai beaucoup d’espoir pour le commerce de la ville”.