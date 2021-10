Compétition canine à Torigni-sur-Vire dimanche

Pour la deuxième fois à Torigni-sur-Vire une compétition de canicross, caniVtt et une canimarche sont organisées. Cette manifestation fait partie du calendrier national de la Fédération des sports et loisirs canins (FLSC) et surtout du Challenge Grand Ouest. Ces épreuves réuniront environ 100 duos : compétiteurs et chiens de toute la France.

Le concept est de participer ensemble à ses épreuves le maître/la maîtresse courant ou roulant avec le chien à côté.

Plus d'informations sur la compétition et l'association sur www.lescanimordusdelamanche.com

Ecoutez Franck Peloso, chargée de communication au sein de l'association des Canimordus de la Manche, nous parler de l'événement: