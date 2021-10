Nouvelle carte cantonale de Seine-Maritime : une journée houleuse

Beaucoup de bruit pour un avis consultatif. Ce jeudi 6 février, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-Henry Maccioni, devait présenter et expliquer le nouveau découpage cantonal aux conseillers généraux de Seine-Maritime, réunis en session extraordinaire à l'Hôtel du Département, à Rouen.

Invectives, tensions, interruptions de séance... Le "débat" aura duré des heures pour, qu'au final, une majorité de conseillers généraux donnent un avis favorable à cette nouvelle carte, concoctée par le gouvernement sous le contrôle du Conseil d'Etat. Une carte à 35 cantons (au lieu de 69 aujourd'hui) qui entrera en vigueur en 2015, lors des prochaines élections cantonales. On élira alors 70 conseillers départementaux, un homme et une femme par canton.

"Cette mesure nationale vise en priorité à réduire les inégalités entre les cantons : l’écart entre le canton le plus peuplé (Boos = 39.373 habitants) et le moins peuplé (Fontaine le Dun = 4.717 habitants) est de 1 à 8. Après redécoupage l’écart sera de 1 à 1,47", a commenté Nicolas Rouly, le président (PS) du Conseil général.

"Incohérences"

"Le vote (...) a donné lieu à une véritable mascarade démocratique, a vivement réagi Pascal Martin, au nom du groupe Alternance 76 (centre, droite). Le nouveau président du Conseil général et le groupe socialiste ont refusé un scrutin secret pour pouvoir exercer une pression politique sur des membres de cette majorité qui s’étaient exprimés ouvertement et avec virulence contre la carte proposée par le préfet". Dans le fond, les élus du centre et de la droite départementale dénoncent "un projet de carte électorale pleine d’incohérences territoriales et caractérisée par la négation des bassins de vie, de la proximité et de la ruralité (...), nombre d’incohérences entre les limites des nouveaux cantons et celles des intercommunalités, des circonscriptions, et même des arrondissements (...)" ainsi qu'un "nouveau mode de scrutin départemental binominal et paritaire à deux tours, véritable usine à gaz électorale illisible pour le citoyen".

La nouvelle carte cantonale a été approuvée par 34 conseillers généraux contre 32 et 3 abstentions. Il ne s'agissait que d'un "avis consultatif".