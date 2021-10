Cécile Cassel, alias Hollysiz, a pris un peu sur son emploi du temps pour répondre à quelques questions en direct sur Tendance Ouest, avant son concert au Big Band Café à Hérouville Saint-Clair, ce jeudi 6 février. Egalement actrice, elle vient de sortir son premier album "My name is", "en référence notamment à Eminem", a expliqué la chanteuse à Floriane Bléas.

Vidéo > Cécile Cassel explique comment elle a composé son pseudonyme, dérivé d'Holly un surnom qu'elle a depuis bien longemps...