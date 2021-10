Rouen : cinq prostituées roumaines contraintes de quitter le territoire français

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, cinq prostituées roumaines ont été interpellées entre 14h et 18h ce mercredi 5 février. Sur réquisition du procureur de la République, le groupe de sécurité de proximité, ainsi que huit fonctionnaires de la police aux frontières, sont intervenus sur les rives gauche et droite, et dans le centre de Rouen.

Les jeunes femmes, qui ont entre 18 et 35 ans, seront obligées de quitter le territoire français dans les trente jours. L'une d'entre elles, âgée de 24 ans, a été contrainte de quitter le pays sans délai. Les quatre autres prostituées interpellées demeurent dans un même hôtel, à Rouen.