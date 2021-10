Rouen : les syndicats grondent dans la rue

"Motivés, motivés". Les Rouennais, accompagnés des syndicalistes de CGT, et de Sud Solidarité, sont descendus dans la rue ce jeudi 6 février pour protester. A l'ordre du jour : la sécurité sociale, les emplois, et les salaires.

Cyril Boutin, employé du centre hospitalier du Rouvray et membre de la CGT, cible la fin des cotisations familiales pour les entreprises. "Qui va compenser cette perte de plusieurs dizaines de milliards d'euros ?", s'interroge le syndicaliste. "On est dans un gouvernement de gauche qui a une politique de droite", ajoute-t-il. Cyril Boutin estime que l'Etat "tire partout" avec la diminution des dépenses publiques, notamment dans les hôpitaux publics. Il dénonce un manque d'effectifs et un gel des recrutements dans une branche qui ne peut se le permettre.