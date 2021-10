Coup de coeur : le Nantais Anoraak à la Luciole ce jeudi 6 février

Le Nantais Frédéric Rivière alias Anoraak a commencé par officier comme batteur au sein de Pony Pony Run Run avant de préférer s’épanouir dans le cadre d’un projet artistique tout personnel. Anoraak connaîtra également la reconnaissance de ses pairs en s'imposant magistralement à la batterie au travers du titre culte "Nightcall", utilisé pour la bande son du film Drive.

Confirmant son désir et sa volonté d’aller encore plus loin dans le mariage des rythmiques synthétiques aux instruments électrifiés, Anoraak nous livre avec "Chronotropic" un second album des plus réussi, entre chanson et dancefloor, synthétiseurs avant-gardistes et basses groovy. Suffisamment talentueux pour poser très naturellement sa voix grave et sombre new-wave dans un univers plutôt électro-disco-pop, Anoraak ose des assemblages de styles improbables. Adepte de la cité des Ducs, du Lieu Unique du paysage nantais riche culturellement, Anoraak est en passe de devenir une révélation du paysage electro national !

Retrouvez Anoraak en concert ce jeudi 6 février à La Luciole d'Alençon. Pour réserver rendez-vous ici