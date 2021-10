La Caennaise Christel Prado jusqu'au sommet de l'UNAPEI

L'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales, fédère 600 associations et gère 2 800 établissements en France, impliquant l'action de 75 000 professionnels. Environ 180 000 personnes handicapées sont ainsi aidées. 'C'est une grosse force politique pour influer sur notre société” assure Christel Prado, 42 ans, présidente depuis le 11 juin.

Sur la liste de ses priorités : “plus aucun enfant exclu de l'Education nationale, ils sont 5 000. Plus de personnes handicapées vieillissantes dans des situations inadaptées, elles sont 15 000. Nous visons aussi l'égalité pour les personnes handicapées mentales sur l'ensemble du territoire”.

Pour expliquer son engagement, elle évoque souvent sa vie privée. Maman d'une jeune polyhandicapée et autiste, elle exprime des regrets : “quand ma fille est née, je n'ai pas voulu rejoindre d'association en me disant que j'allais ajouter ma misère à celle des autres. Si j'avais su que j'allais trouver une deuxième famille et que c'était là que j'allais trouver une solution adaptée à mon enfant, alors j'y aurais couru”.



Bonus Audio : Christel Prado parle de ses regrets de ne pas avoir rejoint le milieu associatif plus tôt.