Le groupe aux 38 ans de carrière et aux 30 millions de disques vendus repart avec un nouvel album cette année. Pour succéder à 4:13 Dream, The Cure publiera prochainement 4:14 Scream. L'opus sera accompagné d'une tournée mondiale à la fin de l'année 2014 et de la sortie d'un DVD live. Aucune date de sortie n’est pour l’instant confirmée mais une chose est sûre on attend le nouvel album de The Cure avec impatience !