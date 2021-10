Rouen : 10 000 visiteurs pour l'expo "Bon Appétit"

Alors que l’édition précédente n’avait attiré que 6 000 visiteurs, "Bon Appétit" confirme son succès cette année.

"Bon appétit" s’adresse plus particulièrement aux enfants et aux adolescents avec un sujet actuel : l’alimentation. Une visite intuitive qui permet de comprendre les enjeux d’une alimentation saine et les dangers de la malnutrition. H2O met tout en oeuvre pour séduire son public, au fil des thèmes, et c’est pari gagné.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de s’y rendre, “Bon appétit” est encore visible jusqu’au 9 mars au h2o, quai de Boisguilbert à Rouen.