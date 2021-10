16ème Concours Talents de la création d’entreprise

Sur 1 500 candidatures reçues, 100 projets sont récompensés en région. Les lauréats concourent dans six catégories : commerce, artisanat, services, innovation, économie sociale et dynamique rurale. Les lauréats régionaux recevront un prix de 1 500€ et participeront ensuite au concours national. Les lauréats nationaux recevront un prix de 8 000 à 10 000 euros, remis en automne lors d’une cérémonie au ministère des Finances.

Parmi les nouveautés 2014, on note l’ajout d’un 2ème prix d’une valeur de 400€, pour chacune des catégories régionales.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2014 sur le site www.concours-talents.com