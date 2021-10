Cherbourg à l'heure d'Athènes jusqu'au 15 février

Après Le Caire et Dublin, le Trident propose cette année aux Cherbourgeois de s'envoler vers Athènes, jusqu'au 15 février. Danse, théâtre, chant... de nombreux artistes, dont beaucoup de Grecs, vont se succéder sur les scènes du Théâtre à l'Italienne et du Théâtre de la Butte. Des films sont aussi proposés au cinéma Odéon. Parmi les spectacles proposés, le Péplum Cinéremix, pour tous publics. Mona Guichard, directrice du Trident, explique le principe :

Athènes 1 Impossible de lire le son.

Un "Aller simple pour Athènes", c'est aussi le café grec éphémère au foyer du théâtre à l'italienne. Objectif : immersion totale au coeur du pays. On pourra y déguster boissons et mets typiques de la Grèce, s'initier aux danses traditionnelles, au grec ancien ou moderne, participer avec les plus jeunes aux cafés philo :

Athènes 2 Impossible de lire le son.

Le programme complet est à retrouver sur www.trident-scenationale.com.