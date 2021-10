Plus d'1kg de résine de cannabis saisi près de Rouen

A bord du véhicule contrôlé, deux personnes. Le conducteur, né en 1985 et demeurant près de Dieppe et le passager, né en 1981 et demeurant à Elbeuf. Les deux hommes sont alors placés en garde à vue.

Lorsqu'une perquisition est organisée au domicile des deux hommes, la brigade canine découvre 50g de cannabis et 360€ en espèces chez celui qui demeure à Elbeuf et 1kg de résine de cannabis ainsi que plus de 1000€ en espèces chez le deuxième.

Ils ont été tous deux convoqués par l'Officier de Police Judiciaire pour le 30 juin 2014.