Rouen : du luxe, à petit prix

“Luxe Outlet est une entreprise française qui n’avait pas de boutique. En deux mois, nous avons pris le pari d’en ouvrir trois en France”, explique Aline Berranger, la responsable de la boutique à Rouen. Pari tenu puisque Douvres et Lyon ont également ouvert leur Luxe Outlet. “Les deux blondes”, comme elles se nomment avec humour, s’investissent beaucoup et dans la bonne humeur. “Nous avons conscience d’être situé à la frontière du carré d’or rouennais mais finalement, on se démarque”. Et des marques, il y en a pour tous les goûts. Levi’s, Ralph Lauren, Desigual, Guess pour ne citer que les plus connus, envahissent les murs du numéro 5.

Du luxe accessible

Côté prix, ça défie toute concurrence. “Luxe Outlet est spécialisée dans l’achat et la revente en gros de vêtements de marque”, précise la responsable. Les prix constatés sont similaires à ceux des ventes privées, avec le conseil et le sourire des vendeuses en plus.

Pratique. 5 rue Grand Pont à Rouen. Tél. 02 32 10 98 71. www.luxoutlet.fr. A retrouver également sur Facebook.