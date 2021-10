Vos sorties samedi soir en Normandie

Au Zénith de Caen ce vendredi soir nouvelle représentation de D.I.S.C.O. le spectacle musical. Vous redécouvrirez les hits qui ont marqué les années 70 avec Lucie, une jeune fille qui rêve de paillettes et de disco. Il reste encore des places entre 37 et 59 euros.

Le groupe Patchamama est en concert au Quai des Arts à Argentan à partir de 20h30

Vous fêtez aussi les 10 ans des Torps à l'espace Tandem de Caen, leur live démarre à 21h00.

Allez passer un moment au Caméléon à Caen avec DJ Kimkilla pour l'American Swag 2014. c'est gratuit pour les filles avant 1h00, 12 € avec une conso.

L’Agrion à Ver vous propose de trouver votre moitié au club ce week-end avec la nuit des célibataires acte 1 ce samedi avec entrée offerte avant 23h30. Dimanche c'est ouvert à partir de 15h00 pour danser sur les hits des années 80. L'entrée est à 6€ avec aperitif offert.

A l’Apocalypse New d’Hambye c'est un show spécial J&B avec gogos et cadeaux.Toujours le before avec entrée gratuite pour tous de 22h30 à 23h30

Et puis c'est soirée "In your face" au Green clubbers à Poilley dans le sud-Manche.