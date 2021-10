50502. Soutien régional de poids pour la candidate PS aux municipales à Saint-Lô

Un soutien régional de poids au côté de Christine Le Coz tête de liste PS aux municipales de Saint-Lô, samedi 1er fevrier.

Laurent Beauvais, président du Conseil régional de Basse Normandie, le vice-président, Yannick Soubien, Jérôme Virlouvet, conseiller régional et co-listier de la candidate à la mairie de Saint-Lô, et Claudy Lebreton président du Conseil général des Côtes d’Armor et président de l’ ssemblée des départements de France.

Une soutien régional fort, revendiqué par Laurent Beauvais

Christine Le Coz présentera le projet municipal de son équipe le 22 fevrier prochain.