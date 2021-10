2ème Salon mode et mariage à Granville

L'association Mode et Mariage du Pays Granvillais a tout mis en oeuvre pour que vous puissiez rencontrer l'ensemble des prestataires nécessaires au plus beau jour de votre vie. Bijoutiers, cave, coiffeurs, esthétique, concessionnaire, décorateur, fleuristes, photographes, prêt-à-porter et robes de mariée, ...

Les défilés auront lieu le samedi et le dimance à 11h, 14h30 et 17h30 avec des mannequins venus de Paris. Gardez votre ticket d'entrée pour tenter de gagner un bon d'achat de 500€, un pendentif en or rose et blanc ou deux diamants et bien d'autres cadeaux.



Ecoutez, Céline Chancerel, organisatrice de ce salon.