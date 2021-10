Météo, alerte vents violents et submersions sur la Manche

Météo France informe d'une dégradation prévue, de la situation météorologique pour ce week-end.

Plusieurs facteurs vont se cumuler :

- des vents forts avec des rafales de 80 à 100 km/h sur le littoral ;

- des coefficients de marée élevés : 107 / 111 vendredi, 113 / 114 samedi, 113 / 110 dimanche ;

- des précipitations soutenues, 20 à 30 mm sont attendus à partir de cet après midi jusqu'au milieu de la nuit prochaine.

Ceci va engendrer des phénomènes de houle importante, de surcotes (40 à 70 cm sur le secteur de

Barneville) et potentiellement de submersions marines.

Les moments les plus critiques seront:

- la marée de ce soir,

- toute la journée de samedi et plus particulièrement au moment des marées hautes.

- la marée de dimanche matin.

Une accalmie est prévue dans l'après-midi de dimanche.

Si toute la côte occidentale du département va être impactée par ces phénomènes, les secteurs les plus

vulnérables sont: :

- le secteur de Flamanville,

- Barneville / Portbail,

- le secteur de Montmartin/mer.

Les autorités rappellent ce quelques conseils de prudence

Pour les habitants de bords de mer :

- Fermer portes, fenêtres et volets en front de mer ;

- Protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés ;

- Prévoir des vivres et du matériel de secours ;

- Surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage ;

- Se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur instruction, à évacuer son habitation.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne pas prendre la mer et ne pas pratiquer de sport nautique ;

- Si vous êtes en mer, ne pas essayer de revenir à la côte ;

- Avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien

laisser à bord qui pourrait provoquer un sur-accident.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner ;

- Ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise) ;

- Se tenir éloigné du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...).