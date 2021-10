Après ses deux victoires consécutives, le SM Caen veut confirmer sa série contre Troyes (11e) pour recoller au peloton de tête et et se rapprocher du podium. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité ce vendredi soir à partir de 19h45 sur Tendance Ouest et sur Tendanceouest.com.

A la baguette Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé pour vous faire vivre cette soirée foot.

