Université de Caen : le personnel mobilisé

Les instigateurs de cette mobilisation ont choisi de se rassembler devant le bâtiment de la présidence où doit se tenir le Conseil d’administration de l’Université ce vendredi après-midi. "Ce rassemblement vise à dénoncer la politique de casse du service public mise en place par les gouvernements successifs et relayés par la direction de l’Université qui s’apprête à faire voter une politique indemnitaire désastreuse pour l’ensemble des personnels, particulièrement pour les plus précaires d’entre eux", indique un communiqué rendu public à l'issue de l'assemblée générale.

"Cette mesure s’ajoute aux suppressions (effectives et programmées) d’emplois d’Enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS (Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé), aux fusions et suppressions de composantes de l’Université, aux projets de modifications des statuts des personnels, aux orientations politiques qui entérinent le processus de désengagement de l’État, sous couvert d’autonomie des universités, dans le service public d’enseignement et de recherche, au détriment de ses usagers étudiants et des personnels."