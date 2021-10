Roller Hockey : ils ramènent le bronze du Mondial

À Düsseldorf (Allemagne), Simon Maignan, Arthur Cauvin, Quentin de Filippi et Charly Hallard ont décroché la médaille de bronze avec leurs camarades de l'équipe de France. 'C'est une satisfaction car il y avait vraiment un gros niveau en face, estime Arthur Cauvin. On est à notre place”. Pour lui comme pour deux de ses coéquipiers caennais, il s'agissait du deuxième Championnat du Monde de sa jeune carrière et de son premier podium. 'C'est une de mes belles récompenses, savoure Simon Maignan. C'est un honneur de représenter son pays. En plus, participer à ce genre de compétition apporte de l'assurance quand on revient jouer en club”. La présence de ces quatre caennais au plus haut niveau international atteste une nouvelle fois de la belle santé du RSHC, multiple champion de France cadets et juniors.



