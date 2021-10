Une proposition du Gros Bal au 106

Avec sur scène neuf musiciens, une chanteuse, une maîtresse de danse, et l’aide de techniciens, créateurs lumière et plasticiens, c’est une véritable machine à danser. Le meneur enjouée, Raphaël Quenehen, explique le principe “nous abordons une dizaine de danses traditionnelles, de couple ou en groupe, ludiques ou d’improvisation. Le décor mouvant, les musiciens et la maîtresse à danser donnent des indications de mouvement et d’orientation et très vite une synergie se crée entre la salle et la scène”.

Les musiques sont festives et une seule mélodie peut mener du jazz au classique en passant par la musique des balkans. Si les danses traditionnelles sont la base d’inspiration, elles sont rapidement transcendée dans un joyeux méli-mélo mélodieux.

Pratique. Vendredi 31 janvier à 20h30 au 106. Tarifs 3 à 12€. www.hivernalesdescuivres.com