Gagnez vos places pour Messmer: le fascinateur

En quelques années, l'artiste canadien Messmer est devenue le héros de l'hypnose dans son pays mais aussi en France.

Son grand-père lui transmet le virus de l'hypnose, de la fascination et du spectacle !

Dès août 2012, Messmer est de retour sur scène avec son nouveau spectacle, Intemporel. Cette fois, Messmer invite les spectateurs à entrer dans son laboratoire du temps, pour de nouvelles aventures plus étonnantes et divertissantes que jamais. Dans un univers futuriste, Messmer, avec l’aide de supports technologiques, confond le passé, le réel et le futur pour permettre à ses sujets de voyager à travers les époques, l’espace et le monde.

