Ma Normandie : les cadeaux du 3 au 7 février

Cette semaine entre 9h et 13h, gagnez à tout moment vos deux places pour le one-man-show de Jérémy Ferrari, mercredi 5 février à 20h30 au Zénith de Caen. Remportez également vos deux places pour le spectacle "Le Fils du Comique", dimanche 9 février à 16h au Zénith de Caen, une pièce de et avec Pierre Palmade mais aussi Anne-Elisabeth Blateau (Emma de Scène de Ménage) et Camille Cottin (qui remporte un grand succès dans un programme court sur Canal +).

Sélectionnez-vous par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 13h au 08 92 23 73 38.