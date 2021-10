En 2013, 12 cas d'infections invasives à méningocoques ont été déclarés à l'Agence Régionale de la Santé, ce qui place le département au même niveau d'incidence que celui observé pour la France entière pendant l'année 2013.

Entre 2003 et 2010, 37 cas d'IIM ont été observé en moyenne chaque année et entre quatre et cinq décès par an sur cette même période. Au total depuis 2010, quatre décès ont été déclarés à l'ARS.