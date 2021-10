Alcool : Rouen, un paradis pour les bars et les débits de boissons

Début janvier, une étude réalisée par le site Francelive.fr, se basant sur les résultats de recherche des Pages Jaunes, donnait Rouen championne de France du nombre de bars par habitants, avec un “score” d’un débit de boissons alcoolisées pour environ 1 400 habitants. Lille et Rennes complétaient ce podium. Notre capitale haut-normande a-t-elle pour autant mérité son titre de capitale “alcoolo-normande” ? Réponse : oui.

450 Licences IV !

En réalité, si Francelive.fr a recensé 79 bistrots à Rouen, leur nombre est bien supérieur encore. Le total de Licences IV, ce fameux sésame permettant à un établissement de vendre tout type de boissons alcoolisées, se situe “plutôt aux alentours de 450 d’après le dernier recensement datant de deux ans au moins”, révèle Patrick Michel, directeur adjoint de la Tranquillité publique à la Ville de Rouen, chargé de la question. Le code de la santé publique, lui, fixe une “norme” d’une Licence IV pour 450 habitants. Or, Rouen, une fois de plus, se “distingue”, avec un ratio tournant plutôt autour de 1 pour 250. Il n’y a pas pénurie de zinc, loin de là. “Il ne faut pas oublier non plus tous les restaurants et les Licences II, qui sont aussi des débits de boissons”, rajoute Patrick Michel.

Paradoxalement, à côté de Lille connue pour ses rues de la soif, Rouen ne donne pas vraiment l’image d’une “ville à bars”. Et pourtant... “La nuit, on compte plus d’une centaine d’établissements, ouverts jusqu’à 2 h, 4 h ou 7 h pour les discothèques, nuance Patrick Michel. Ces établissements sont répartis assez également sur le territoire communal. Cela peut parfois, à tort, donner l’impression que la vie nocturne rouennaise est terne”.

Bref, si autant de débits de boissons alcoolisées cohabitent à Rouen, c’est que la demande est là. “J’ai découvert un vrai ‘public’, à Rouen. Entre les 30-40 ans en début de semaine et une clientèle plus jeune à partir du jeudi”, remarque David Lecointre, responsable du “Delirium Café” (il n’a de café que le nom !), un bar à bières ouvert en 2011 au pied du Gros Horloge. Ici, la bière dans toute sa diversité (plus de 320 variétés proposées) fait un tabac. “Une vraie culture de la biérologie se réveille. Nous sommes vraiments ravis : ça marche bien”. A voir le monde se presser dans ce bar chaleureux à l’approche du week-end, on comprend mieux pourquoi une Licence IV à Rouen est une valeur sûre !

Une valeur sûre qui peut se racheter près de 10 000 €. Car leur nombre est bloqué. “Un commerçant peut tout à fait, dans certaines limites définies par la réglementation préfectorale (périmètre de zones protégées à respecter autour des écoles, enceintes sportives par exemple, etc.) déplacer une licence à l’intérieur du territoire communal”, précise le directeur adjoint de la Tranquillité publique. Un transfert entre deux communes voire entre deux départements est légalement possible. Sauf que, fasse à l’abondance sur son territoire, “actuellement, la Ville s’oppose aux transferts de Licences IV d’autres communes vers Rouen”. C’est complet.

Repères

Licences. Il existe trois types de licences (la “I” n’existe plus) :II (boissons fermentées), III (restreinte, moins de 18°) et IV (tous alcools). Existe aussi une licence “restaurant”.

Contrôle. La Ville enregistre les déclarations de mutation, ouverture, ou translation des débits de boissons et les transmet aux douanes, à la Justice et à la police nationale.

Règles. Il est interdit d’installer un débit de boissons alcoolisées à proximité d’un hôpital, d’une maison de retraite, d’une grande entreprise ou d’un équipement sportif public.

Pôles. Les bars de soirée ou de nuit se concentrent entre les secteurs de la place du Vieux Marché, Saint-Marc/Hôtel de Ville/République et un troisième, naissant, sur les quais.

L’arrêté “anti-alcool” : une efficacité limitée

A Rouen, comme dans un grand nombre de grandes villes françaises, un arrêté municipal favorisé par une loi de 2009, interdit la vente d’alcool à emporter entre 22 heures et 6 heures du matin. La cible : les épiceries de nuit, où s’approvisionnent les fêtards nocturnes pas connus pour être toujours très sages.

Epiceries verbalisées

Mais personne n’est dupe : se fournir en alcool passé cette heure n’est pas sorcier. Certains épiciers bravent, plus ou moins discrètement, l’interdiction. Il faut dire qu’ils ont ainsi subi une diminution non négligeable de leur chiffre d’affaires. “Malheureusement, le nombre d’ivresses sur la voie publique n’est pas en baisse, reconnaît Patrick Michel, à la Ville de Rouen. Les établissements qui vendent de l’alcool à emporter sont régulièrement verbalisés par les services de police”. Les gérants de ces établissements ne respectant pas l’arrêté s’exposent à des amendes, parfois salées. Et la police veille...