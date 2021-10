A Caen, des applications mobiles pour casser les stéréotypes hommes-femmes

Les voilà qui débarquent. Mardi 28 janvier, une série d’applications qui s’attachent à mettre fin aux stéréotypes quant aux différences hommes et femmes a été présentée à l’école de management IAE de Caen. A l’origine de ces petits programmes, l’entreprise caennaise Ingenium e-learning a défini ce en quoi les nouvelles technologies pouvaient contribuer pour mettre à mal les préjugés.

“Encore aujourd’hui, la tête des uns et des autres, des jeunes et des moins jeunes, quelque soit leur sexe, est remplie de ces stéréotypes”, estime Olivier Lamirault, directeur d’Ingenium e-learning. “Il est nécessaire de mener des actions pour défendre l’égalité des genres et c’est avec fierté que nous lançons à Caen ces applications, une ville riche en initiatives menées par des personnes sensibilisées à cette problématique.” L’expérience est actuellement une première en France.