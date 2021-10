Saint-Lô, la voiture et son conducteur sortis de la Vire. VIDEO

Le mardi 28 janvier, peu avant 17h00, un homme a plongé, à priori volontairement, dans la Vire avec sa voiture. Les opérations de renflouement avaient été stoppées à 19h30 mardi. Le courant très fort et la nuit ne permettaient pas d'assurer la sécurité des secours.

L'opération de renflouement a repris ce mercredi 29 janvier à 9h00. Le véhicule et son conducteur décédé, âgé d'un peu plus de 60 ans et suivi à l'hospital Bon Sauveur de Saint-Lô, ont été sortis de l'eau à 10h00 en présence du maire de Saint-Lô, François Digard.

La mission a été remarquablement menée par les sapeurs-pompiers qui ont fait preuve de professionalisme et d'efficacité.



