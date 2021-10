Le nouveau guide du CRIJ pour les jeunes locataires

Le nouveau guide "A chacun son igloo, le guide du jeune locataire", réalisé par le CRIJ est disponible dès à présent et gratuitement au CRIJ et dans le réseau Information Jeunesse. Il est également consultable en ligne et s'adresse particulièrement aux jeunes en recherche d'un premier logement. L'objectif est d'apporter aux jeunes et futurs locataires, une méthode de recherche, des informations pratiques et des conseils pour s’installer ou quitter son logement.