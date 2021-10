Cette femme de 53 ans a été incarcérée lundi 27 janvier à Caen, suspectée de l'assassinat de son père âgé de 84 ans et de l'homicide de sa mère âgée de 80 ans dans leur maison de la commune de Le Vicel, dans la Manche. Des autopsies sont prévues ce mardi 28 janvier, et demain pour préciser les circonstances des décès et déterminer si les meurtres étaient prémédités.