Chômage : léger repli en Haute-Normandie du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A

Fin décembre 2013, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi en Haute-Normandie a légèrement reflué de 0,4%, s'établissant à 102.261, alors qu'il a augmenté de 0,3% en France métropolitaine. En revanche, catégories A, B et C confondues, le nombre de demandeurs d'emploi a frémi de +0,2% dans la région (+0,5% en France métropolitaine).

Les chiffres de décembre 2013 en Seine-Maritime : -0,4% (catégorie A, à 70.956), +0,2% (catégories A, B et C).

Dans le détail fourni par Pôle emploi Haute-Normandie, la région affiche un taux de chômage de 11,7% au troisième trimestre 2013 (11,4% dans le bassin d'emploi de Rouen). Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a bondi de 4,8% et de 5,3% toutes catégories confondues. En décembre dernier, on notera une légèrement diminution du chômage des moins de 25 ans (-0,5%) et une nouvelle hausse pour les plus de 50 ans (+1,3%, +10,5% sur un an). Le nombre de chômeurs de longue durée continue d'augmenter.