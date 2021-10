Grêle : appels à la prudence sur les routes manchoises

Journée de perturbation sur les routes de la Manche pour les automobilistes ce lundi 27 janvier, surpris par les averses de grêle.

A 12h, elles avaient déjà causé une dizaine d'accrochages dans le département, essentiellement des accidents matériels. Le premier est survenu à 5h30, sur l'axe Nord-Sud à Tourlaville, puis les averses se sont poursuivies dans le centre et le sud-Manche en fin de matinée.

Soyez particulièrement prudents si vous roulez sur la RN 174 entre Saint Lô et Guilberville ou sur l'A 84 entre Guilberville et Villers-Bocage.

Les conseils pour rouler en sécurité

- Allumer ses feux de croisement

- Aérer l'habitacle pour éviter la formation de buée;

- Réduire sa vitesse et augmenter les distances de sécurité (un espacement de 3 secondes entre votre véhicule et celui qui vous précède)

- Guetter les indices utiles : plus les traces laissées par les autres véhicules sont larges, plus il y a d'eau sur la chaussée et plus il est nécessaire de réduire sa vitesse.